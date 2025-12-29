«До финала далеко!» Туск дал мрачный прогноз по Украине
Туск заявил, что переговоры по Украине далеки от завершения
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Мирные переговоры по Украине пока что далеки от финала, Западу нужно осознать важность единства и надёжных гарантий безопасности. Об этом на странице в социальной сети X написал премьер-министр Польши Дональд Туск.
«После ночных переговоров с европейскими лидерами стало ясно одно: Запад и Украина проиграют это противостояние, если России удастся нас разделить и диктовать условия мира. Заявление об участии США в гарантиях безопасности — это успех. Но до завершения переговоров ещё далеко», — написал глава польского правительства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сможет оценить результаты вчерашних переговоров США и Украины во Флориде только после получения соответствующих данных от Вашингтона. Он также подтвердил, что вскоре состоится телефонная беседа российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Сам американский лидер говорит, что сторонам осталось утрясти буквально пару сложных моментов, среди которых вопрос суверенитета Донбасса.
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