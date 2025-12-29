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Опубликовано 29 декабря 2025, 14:04

«‎До финала далеко!» Туск дал мрачный прогноз по Украине

Туск заявил, что переговоры по Украине далеки от завершения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Мирные переговоры по Украине пока что далеки от финала, Западу нужно осознать важность единства и надёжных гарантий безопасности. Об этом на странице в социальной сети X написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«После ночных переговоров с европейскими лидерами стало ясно одно: Запад и Украина проиграют это противостояние, если России удастся нас разделить и диктовать условия мира. Заявление об участии США в гарантиях безопасности — это успех. Но до завершения переговоров ещё далеко», написал глава польского правительства.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сможет оценить результаты вчерашних переговоров США и Украины во Флориде только после получения соответствующих данных от Вашингтона. Он также подтвердил, что вскоре состоится телефонная беседа российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Сам американский лидер говорит, что сторонам осталось утрясти буквально пару сложных моментов, среди которых вопрос суверенитета Донбасса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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