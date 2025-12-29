«‎До финала далеко!» Туск дал мрачный прогноз по Украине

Мирные переговоры по Украине пока что далеки от финала, Западу нужно осознать важность единства и надёжных гарантий безопасности. Об этом на странице в социальной сети X написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«После ночных переговоров с европейскими лидерами стало ясно одно: Запад и Украина проиграют это противостояние, если России удастся нас разделить и диктовать условия мира. Заявление об участии США в гарантиях безопасности — это успех. Но до завершения переговоров ещё далеко», — написал глава польского правительства.