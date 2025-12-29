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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 14:24

В Раде сочли идею Зеленского с референдумом хромой попыткой переложить всё на украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Идея Владимира Зеленского провести на Украине референдум по вопросу территорий — политическая манипуляция и хромая попытка переложить ответственность на людей. Это невозможно, пока страна является «анти-Россией», заявил у себя в соцсетях нардеп Верховной рады Артём Дмитрук.

По оценке нардепа, сегодня не существует никаких возможностей для взаимодействия с регионами, которые уже вошли в состав РФ. Это изменится лишь тогда, когда сменится модель «Украина — анти-Россия» и начнётся диалог о взаимодействии между двумя странами.

«А пока, при существующей проектности, когда Украина полностью выстроена как анти-российский проект, разговоры о референдуме по территориям, которые внесены в Конституцию РФ, выглядят просто абсурдно», — подчеркнул нардеп.

Он также припомнил, что перед вторжением в Курскую область Киев не проводил никакой референдум. Для сдачи позиций в Гуляйполе народные голосования тоже не проводились, однако Зеленский всё равно пошёл на это ценой сотен тысяч жизней украинцев.

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Ранее Владимир Зеленский вдруг заявил, что на Украине можно провести референдум по «некоторым пунктам» мирного плана. Вероятнее всего, он имел в виду именно сдачу территорий, ведь если народ проголосует, то это позволит ему снять с себя ответственность.

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