Идея Владимира Зеленского провести на Украине референдум по вопросу территорий — политическая манипуляция и хромая попытка переложить ответственность на людей. Это невозможно, пока страна является «анти-Россией», заявил у себя в соцсетях нардеп Верховной рады Артём Дмитрук.

По оценке нардепа, сегодня не существует никаких возможностей для взаимодействия с регионами, которые уже вошли в состав РФ. Это изменится лишь тогда, когда сменится модель «Украина — анти-Россия» и начнётся диалог о взаимодействии между двумя странами.

«А пока, при существующей проектности, когда Украина полностью выстроена как анти-российский проект, разговоры о референдуме по территориям, которые внесены в Конституцию РФ, выглядят просто абсурдно», — подчеркнул нардеп.

Он также припомнил, что перед вторжением в Курскую область Киев не проводил никакой референдум. Для сдачи позиций в Гуляйполе народные голосования тоже не проводились, однако Зеленский всё равно пошёл на это ценой сотен тысяч жизней украинцев.

Ранее Владимир Зеленский вдруг заявил, что на Украине можно провести референдум по «некоторым пунктам» мирного плана. Вероятнее всего, он имел в виду именно сдачу территорий, ведь если народ проголосует, то это позволит ему снять с себя ответственность.