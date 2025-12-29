Боксёр Энтони Джошуа стал участником смертельного ДТП в Нигерии
Энтони Джошуа. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anthonyjoshua
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа попал в серьёзное ДТП в Нигерии. Сам спортсмен пострадал, двое человек погибли. Об аварии сообщает местное издание Punch.
Энтони Джошуа после аварии. Видео © X / inkwakuzi_
По предварительной информации, внедорожник Lexus, в котором ехал спортсмен, врезался в грузовик. Это произошло на скоростной трассе, фура в этот момент не двигалась. Двое других пассажиров внедорожника скончались на месте происшествия.
Ранее российский комик Алексей Щербаков рассказал, как чудом остался жив после ужасающей аварии в горах Японии. Жизнь артиста едва не оборвалась, когда он участвовал в автошоу. Катаясь по горным дорогам с друзьями, комик потерял управление и сорвался с обрыва. Его автомобиль кувыркался почти 50 метров вниз, прежде чем врезаться в дерево.
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