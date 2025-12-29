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Опубликовано 29 декабря 2025, 17:31

Боксёр Энтони Джошуа стал участником смертельного ДТП в Нигерии

Энтони Джошуа. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anthonyjoshua

Энтони Джошуа. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anthonyjoshua

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа попал в серьёзное ДТП в Нигерии. Сам спортсмен пострадал, двое человек погибли. Об аварии сообщает местное издание Punch.

Энтони Джошуа после аварии. Видео © X / inkwakuzi_

По предварительной информации, внедорожник Lexus, в котором ехал спортсмен, врезался в грузовик. Это произошло на скоростной трассе, фура в этот момент не двигалась. Двое других пассажиров внедорожника скончались на месте происшествия.

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Юрий Лысенко
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