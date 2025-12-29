ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 15:37
14295

Лавров: Время и цели ответного удара РФ за атаку на госрезиденцию Путина уже определены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение по времени и объектам для ответного удара в связи с атакой на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина уже принято. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — указал глава МИД РФ.

Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина 91 дроном, все были сбиты
Лавров: Киев пытался атаковать резиденцию Путина 91 дроном, все были сбиты

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались атаковать государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в атаке участвовал 91 дрон, и все они были уничтожены; сведений о пострадавших или ущербе не поступало.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Путин
  • МИД РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar