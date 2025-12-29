Лавров: Время и цели ответного удара РФ за атаку на госрезиденцию Путина уже определены

Решение по времени и объектам для ответного удара в связи с атакой на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина уже принято. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — указал глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались атаковать государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, в атаке участвовал 91 дрон, и все они были уничтожены; сведений о пострадавших или ущербе не поступало.