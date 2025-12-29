Миронов назвал атаку Киева на резиденцию Путина жестом отчаяния Зеленского

Попытка киевского режима убить президента России Владимира Путина является актом государственного терроризма. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«С учётом количества ударных беспилотников можно однозначно говорить, что атака на резиденцию президента России — это не предупреждение и не попытка оказать давление на Владимира Путина в рамках переговоров. Это попытка его физического устранения», — заявил он.

В разговоре с RT политик назвал инцидент агонией загнанного в угол киевского режима, выходом из которого может быть только капитуляция. Миронов выразил уверенность, что за атакой стоит даже не Киев, а его европейские хозяева, стремящиеся обезглавить Россию.

Парламентарий подчеркнул, что теперь у России есть не только право, но и необходимость перейти к более решительным действиям. Он призвал не ограничиваться ударами по военным объектам и наносить их по «террористической верхушке».

«Это жест отчаяния киевского диктатора Зеленского и его режима. Они загнаны в угол, из которого выход только один — капитуляция», — подчеркнул Миронов.

Он также вновь высказался за изменение статуса специальной военной операции на контртеррористическую, что подразумевает ликвидацию главарей и необходимо для достижения прочного мира.

Напомним, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что минувшей ночью киевский режим предпринял попытку нанести массовый удар БПЛА по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Средства ПВО перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник. О жертвах или разрушениях не сообщалось. Глава российской дипломатии подчеркнул, что Кремль пересмотрит переговорную позицию после этой атаки.