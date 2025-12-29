Главарь киевского режима Владимир Зеленский своим приказом об атаке на государственную резиденцию президента РФ перешёл все границы и превратился в «террориста, который представляет колоссальную международную угрозу». Об этом заявила вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая.

«Зеленский приказом, который он отдал, поставил себя за грань всех норм международного права и вывел себя за периметр тех субъектов, с которыми в принципе можно вести какой-либо диалог. Фактически Украина сегодня управляется террористом, который представляет колоссальную международную угрозу для всех стран без исключения», — сказала Яровая журналистам.

Она также назвала произошедшее преступлением против мира и безопасности человечества и обвинила Зеленского в варварском разрушении собственной страны.