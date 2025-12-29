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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 22:20

Яровая назвала Зеленского «международным террористом», угрожающим всем странам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Главарь киевского режима Владимир Зеленский своим приказом об атаке на государственную резиденцию президента РФ перешёл все границы и превратился в «террориста, который представляет колоссальную международную угрозу». Об этом заявила вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая.

«Зеленский приказом, который он отдал, поставил себя за грань всех норм международного права и вывел себя за периметр тех субъектов, с которыми в принципе можно вести какой-либо диалог. Фактически Украина сегодня управляется террористом, который представляет колоссальную международную угрозу для всех стран без исключения», — сказала Яровая журналистам.

Она также назвала произошедшее преступлением против мира и безопасности человечества и обвинила Зеленского в варварском разрушении собственной страны.

Ушаков: Атака на резиденцию Путина произошла после встречи Трампа и Зеленского
Ушаков: Атака на резиденцию Путина произошла после встречи Трампа и Зеленского

Напомним, что сегодня глава МИД России Сергей Лавров сообщил о попытке Киева атаковать государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в ночь на понедельник. По его словам, расчёты ПВО перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник, в результате чего жертв и разрушений не было.

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Анастасия Никонорова
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