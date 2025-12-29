В Минобороны РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА на резиденцию Путина

Стали известны новые детали атаки дронов ВСУ на резиденцию главы РФ Владимира Путина в Новгородской области. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В период с 28 по 29 декабря средствами противовоздушной обороны <...> была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении военного ведомства.

Атака началась вечером 28 декабря и продолжалась до утра 29 декабря. Основной ударной силой стали дроны, которые пытались прорваться к объекту с разных направлений. Наиболее интенсивное отражение атаки велось над Брянской и Новгородской областями.

По заявлению военных, 49 беспилотников были перехвачены над Брянской областью, ещё один — над Смоленской. Непосредственно над Новгородской областью, где расположена резиденция, силами ПВО было сбито 41 воздушная цель: 18 до 7 утра и ещё 23 в последующие два часа.

Напомним, о состоявшейся накануне атаке не резиденцию российского лидера в Новгородской области сегодня сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Средства ПВО отразили налёт, сбив 91 беспилотник. Предварительно, жертв и разрушений удалось избежать.