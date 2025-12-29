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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 19:11
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Трамп заявил, что очень рассержен атакой Киева на резиденцию Путина

Трамп осудил атаку Киева по резиденции Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп назвал недопустимой атаку Украины на государственную резиденцию Владимира Путина. Он заявил об этом, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Да, мне это не нравится, это нехорошо», — сказал американский лидер, комментируя удар Киева.

Трамп подчеркнул, что подобные действия мешают мирным переговорам.

«Речь идёт о деликатном периоде. Сейчас не время [для таких действий]», — отметил он.

По словам Трампа, информацию об атаке он получил лично от Владимира Путина в ходе телефонного разговора в понедельник.

«Я узнал об этом от президента Путина. И я был этим очень рассержен», — подчеркнул Трамп.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась нанести удар по резиденции Путина в Новгородской области. Расчёты ПВО перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник. Жертв и разрушений не зафиксировали. Лавров также заявил, что Россия намерена пересмотреть свою позицию в ответ на эту атаку.

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Лия Мурадьян
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