ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 22:47

Галузин: Украина удерживает 12 вывезенных из Курской области россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Украина по-прежнему насильно удерживает 12 россиян, похищенных из Курской области во время вторжения украинских боевиков. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«К сожалению, до сих пор насильно удерживаются 12 наших граждан, насильно угнанных из Курской области во время бандитского вторжения украинских боевиков в регион», — отметил он в интервью «Известиям».

Москалькова заявила, что Киев так и не передал обещанные списки «похищенный» детей
Москалькова заявила, что Киев так и не передал обещанные списки «похищенный» детей

Ранее Life.ru сообщал, что с территории Украины вернули 15 россиян. Передачу провели через Белоруссию. Среди возвращённых — 12 женщин и трое мужчин.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar