Галузин: Украина удерживает 12 вывезенных из Курской области россиян

Украина по-прежнему насильно удерживает 12 россиян, похищенных из Курской области во время вторжения украинских боевиков. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«К сожалению, до сих пор насильно удерживаются 12 наших граждан, насильно угнанных из Курской области во время бандитского вторжения украинских боевиков в регион», — отметил он в интервью «Известиям».

Ранее Life.ru сообщал, что с территории Украины вернули 15 россиян. Передачу провели через Белоруссию. Среди возвращённых — 12 женщин и трое мужчин.