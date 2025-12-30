Политолог назвал последние два пункта плана по Украине, за которые предстоит битва

Финал в урегулировании украинского кризиса уже близок, всё решит битва за два оставшихся пункта, заявил политолог Павел Дубравский. По его словам, мирный план из 20 пунктов в целом согласован Украиной и США, однако под вопросом остаются гарантии безопасности для Киева, равносильные пятой статье НАТО, и вывод ВСУ из оставшейся части Донбасса.

США не торопятся предоставлять Украине гарантии, обязывающие их к прямому военному конфликту с ядерной державой в лице России. В то же время Владимир Зеленский не хочет отдавать приказ о выводе войск, опасаясь обвинений в капитуляции со стороны украинского общества. Ему проще дождаться, пока эти территории будут взяты ВС РФ, уверен эксперт.

Однако ситуация работает против Украины. Если Москва и Вашингтон могут позволить себе выжидательную позицию, то для Киева затягивание переговоров усугубляет и без того сложную военную и политическую обстановку.

«Владимир Путин недавно сказал, что может решить проблему дипломатическим способом, а может — военным. Я считаю, что эти переговоры в целом были про предфинальное согласование позиций. И в ближайшее время будет битва именно за эти два пункта», — заключил собеседник «Царьграда».