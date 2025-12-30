Песков: Военные РФ знают, как и когда ответить Киеву на атаку на резиденцию Путина

Российские военные знают, когда, как и чем ответить на атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается военных последствий: наши военные знают, как, чем и когда отвечать», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Инцидент с попыткой удара по резиденции Владимира Путина привёл к серьёзным дипломатическим последствиям. После того как ПВО, согласно сообщению Сергея Лаврова, сбила 91 украинский беспилотник, президент России уведомил Дональда Трампа о пересмотре своей политики в отношении Украины.

Кремль усматривает прямую связь между атакой и недавними переговорами Киева с Вашингтоном. Реакция США была резкой: помощник Путина Юрий Ушаков заявил о шоке и возмущении Трампа, сам американский президент публично высказался более сдержанно. Российский МИД, в свою очередь, пригрозил «жёстким и недипломатическим» ответом, обозначив дальнейшую эскалацию напряжённости.