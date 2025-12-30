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Опубликовано 30 декабря 2025, 14:45

«Мисс Россия» Линникова выложила фото мужчины, который пытался её изнасиловать на Бали

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Бывшая «Мисс Россия 2022» Анна Линникова показала фотографию и переписку с человеком, который удерживал её на вилле на Бали и пытался изнасиловать. Снимки модель опубликовала в социальных сетях.

Линникова показала фото человека, который пытался её изнасиловать. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__linnikova

Линникова показала фото человека, который пытался её изнасиловать. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__linnikova

Линникова показала угрозы человека, который пытался её изнасиловать. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__linnikova

Линникова показала угрозы человека, который пытался её изнасиловать. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__linnikova

Линникова показала угрозы человека, который пытался её изнасиловать. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__linnikova

Линникова показала угрозы человека, который пытался её изнасиловать. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__linnikova

Обладательница титула утверждает, что злоумышленника зовут Исмет Сабик. В опубликованных ею скриншотах переписки мужчина угрожает девушке и заявляет, что она выдумала историю, чтобы получить от него деньги.

Линникова назвала эти обвинения абсурдными, подчеркнув, что её собственные финансовые средства значительно превышают его возможности, и подтвердила, что описанный инцидент действительно произошёл.

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Напомним, что Анна Линникова рассказала, что на Бали у неё отобрали телефон и незаконно удерживали в доме, где пытались изнасиловать. Несмотря на то, что физического насилия ей удалось избежать, пережитое нанесло серьёзный психологический ущерб. Модель обратилась в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.

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Наталья Афонина
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