«Мисс Россия» Линникова выложила фото мужчины, который пытался её изнасиловать на Бали

Бывшая «Мисс Россия 2022» Анна Линникова показала фотографию и переписку с человеком, который удерживал её на вилле на Бали и пытался изнасиловать. Снимки модель опубликовала в социальных сетях.

Линникова показала фото человека, который пытался её изнасиловать. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__linnikova

Линникова показала угрозы человека, который пытался её изнасиловать. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__linnikova

Линникова показала угрозы человека, который пытался её изнасиловать. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__linnikova

Обладательница титула утверждает, что злоумышленника зовут Исмет Сабик. В опубликованных ею скриншотах переписки мужчина угрожает девушке и заявляет, что она выдумала историю, чтобы получить от него деньги.

Линникова назвала эти обвинения абсурдными, подчеркнув, что её собственные финансовые средства значительно превышают его возможности, и подтвердила, что описанный инцидент действительно произошёл.

Напомним, что Анна Линникова рассказала, что на Бали у неё отобрали телефон и незаконно удерживали в доме, где пытались изнасиловать. Несмотря на то, что физического насилия ей удалось избежать, пережитое нанесло серьёзный психологический ущерб. Модель обратилась в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.