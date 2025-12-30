Уходящий год стал периодом значительного продвижения на Донецком направлении. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что за 2025 год российские войска освободили от украинских сил более 187 населённых пунктов региона.

«Этот год для ДНР, я скажу, успешный в плане освобождения территории. За этот год освобождено более 187 населённых пунктов, и ещё год не завершён», — сказал он.

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подвёл итоги СВО за 2025 год. Всего российские военные освободили 334 населённых пункта. Одним из последних крупных успехов в ДНР стало освобождение Димитрова (украинское название — Мирноград). В ходе боёв за город ВС РФ уничтожили до трёх батальонов противника. Военный эксперт объяснил, как взятие населённого пункта под контроль определит будущее СВО.