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Опубликовано 30 декабря 2025, 11:51

Пушилин: В 2025 году в ДНР освобождено более 187 населённых пунктов

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Уходящий год стал периодом значительного продвижения на Донецком направлении. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что за 2025 год российские войска освободили от украинских сил более 187 населённых пунктов региона.

«Этот год для ДНР, я скажу, успешный в плане освобождения территории. За этот год освобождено более 187 населённых пунктов, и ещё год не завершён», — сказал он.

Новости СВО. ВС РФ заняли Диброву и прорываются к Сумам, ВСУ атаковали резиденцию Путина, переговоры президентов России и США, 30 декабря
Новости СВО. ВС РФ заняли Диброву и прорываются к Сумам, ВСУ атаковали резиденцию Путина, переговоры президентов России и США, 30 декабря

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подвёл итоги СВО за 2025 год. Всего российские военные освободили 334 населённых пункта. Одним из последних крупных успехов в ДНР стало освобождение Димитрова (украинское название — Мирноград). В ходе боёв за город ВС РФ уничтожили до трёх батальонов противника. Военный эксперт объяснил, как взятие населённого пункта под контроль определит будущее СВО.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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