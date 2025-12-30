В Госдуме отреагировали на сообщения о запрете некоторым россиянам на въезд в Грузию

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий потребовал разобраться, кто отдал команду не пускать россиян через грузинскую границу. Об этом он заявил «Ленте.ру». По словам депутата, ситуация с дискриминацией по месту рождения известна властям не была, хотя отношения Москвы и Тбилиси в последнее время налаживались.

Парламентарий уверен: это провокация сил, которые против сближения Грузии с Россией. Возможно, по его словам, в погранслужбе завёлся предатель политики грузинского правительства, который дал такие указания. Он назвал подобные действия неправильными и вредными для двусторонних связей.

Депутат призвал поднимать тему на всех площадках, включая туристические ресурсы. Никто не вправе делить россиян по месту рождения или жительства, подчеркнул он. Нужно выяснить, кто стоит за распоряжением — письменным или устным — и почему оно появилось, подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что российских граждан с местом рождения в Крыму или ЛНР разворачивают на границе с Грузией. При этом на официальном сайте МИД страны информация о подобном запрете на въезд отсутствует.