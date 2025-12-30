В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности 30 декабря

В Ульяновской области официально введён специальный режим в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространено через приложение МЧС России.

«На территории Ульяновской области объявлен режим «Беспилотная опасность», возможно отключение мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рязанской области введён режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Как сообщается в официальном приложении МЧС России, предупреждение распространяется на город Рязань и всю территорию региона, и жителям рекомендовано не подходить к окнам.