Несколько БПЛА уничтожили в небе над Воронежем
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Над Воронежем силами противовоздушной обороны были успешно сбиты несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.
По его данным, пострадавших и разрушений нет. Глава региона добавил, что угроза атак дронов в областном центре сохраняется, а на территории всего региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области введён специальный режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой применения БПЛА, о чём жителей региона предупредили через приложение МЧС России. Как сообщается, в связи с этим возможно временное отключение мобильного интернета. Ранее аналогичное предупреждение было объявлено в Рязанской области.
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