Несколько БПЛА уничтожили в небе над Воронежем

Над Воронежем силами противовоздушной обороны были успешно сбиты несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.

По его данным, пострадавших и разрушений нет. Глава региона добавил, что угроза атак дронов в областном центре сохраняется, а на территории всего региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.