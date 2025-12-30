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Опубликовано 30 декабря 2025, 16:53

Несколько БПЛА уничтожили в небе над Воронежем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Над Воронежем силами противовоздушной обороны были успешно сбиты несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.

По его данным, пострадавших и разрушений нет. Глава региона добавил, что угроза атак дронов в областном центре сохраняется, а на территории всего региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.

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Ранее сообщалось, что в Ульяновской области введён специальный режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой применения БПЛА, о чём жителей региона предупредили через приложение МЧС России. Как сообщается, в связи с этим возможно временное отключение мобильного интернета. Ранее аналогичное предупреждение было объявлено в Рязанской области.

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Анастасия Никонорова
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