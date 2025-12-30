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Опубликовано 30 декабря 2025, 17:10

Мирный житель ранен при атаке дрона на автомобиль в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В результате целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, лёгкие осколочные ранения получил мирный житель», — написал он.

Дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю с женщиной и подростком под Белгородом
Дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю с женщиной и подростком под Белгородом

Ранее в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего двое мирных жителей — мужчина и женщина — погибли на месте. Губернатор региона выразил соболезнования родным погибших, отметив, что сложно подобрать слова утешения в такой трагедии.

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Анастасия Никонорова
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