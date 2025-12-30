Мирный житель ранен при атаке дрона на автомобиль в Брянской области

В результате целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, лёгкие осколочные ранения получил мирный житель», — написал он.

Ранее в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего двое мирных жителей — мужчина и женщина — погибли на месте. Губернатор региона выразил соболезнования родным погибших, отметив, что сложно подобрать слова утешения в такой трагедии.