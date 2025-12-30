Силы ПВО уничтожили 109 украинских БПЛА над семью регионами России

Силами противовоздушной обороны за четыре часа было нейтрализовано более ста украинских беспилотников, пытавшихся атаковать семь регионов России. Такие данные вечером 30 декабря опубликовало Министерство обороны РФ.

В период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 109 украинских БПЛА самолётного типа. Наибольшее количество дронов — 80 — было сбито над территорией Брянской области. Также беспилотники уничтожались в небе над Калужской (10), Московской (8, включая 3, летевших на Москву), Курской (7), Воронежской (2), Белгородской (1) и Смоленской (1) областями.

«В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за ночь с 28 на 29 декабря (с 23:00 до 07:00 мск) российские силы противовоздушной обороны уничтожили 89 украинских беспилотников самолётного типа. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью (49), Новгородской областью (18), Адыгеей (11) и Краснодарским краем (7). По одному БПЛА перехвачено над акваторией Азовского моря, а также над Орловской, Ростовской и Смоленской областями.