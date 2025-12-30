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Опубликовано 30 декабря 2025, 18:48

Зеленский пригласил Трампа на Украину для защиты от ударов по Киеву

Обложка © kmu.gov.ua

Обложка © kmu.gov.ua

Киевский главарь Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа посетить Украину. По его мнению, прилёт американского лидера и наличие борта №1 поможет защитить Киев от ударов.

«Это будет полезно, если Трамп сможет приехать. <…> Я ему сказал, что будем рады его видеть. Для нас это тоже очень полезно, потому что если Трамп, президент США прилетит на Украину и желательно, чтобы уже не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел на Украину, это будет говорить, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня», приводит комментарий Зеленского украинское издание Новости.LIVE.

Трамп заявил, что не видит смысла в личном визите на Украину
Трамп заявил, что не видит смысла в личном визите на Украину

Ранее Трамп заявил, что готов лично выступить перед украинскими парламентариями. Он подтвердил такую возможность на пресс-конференции после встречи с Зеленским в своём поместье Мар-а-Лаго. Основным условием он назвал практическую пользу от этого жеста. Трамп считает, если его выступление в Раде поможет сохранять десятки тысяч жизней ежемесячно, то он, безусловно, готов на такой визит.

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Лия Мурадьян
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