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Опубликовано 1 января, 02:35

Над Тульской областью в новогоднюю ночь сбили 23 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyl

В новогоднюю ночь российские силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале. Атаку отражали пять часов — с 23:00 до 04:00. В ходе налёта один дрон упал на частный дом.

«Подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 по 04:00 уничтожили ещё 23 украинских беспилотника. В ходе отражения воздушной атаки повреждены фасад и забор частного домовладения в Большой Туле», написал Миляев.

На месте падения обломков работают оперативные службы. Жителей просят не трогать фрагменты дронов и не подходить к ним. При обнаружении обломков нужно звонить на единый номер экстренных служб — 112.

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Этой же ночью ПВО сбили ещё девять БПЛА, направленных на Москву. Последний из них ликвидировали на подлёте к столице — об этом сообщил мэр Сергей Собянин в 03:50 1 января.

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Лия Мурадьян
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