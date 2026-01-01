Российские вооружённые силы нанесли удар по учебному центру подготовки операторов БПЛА ВСУ в Черниговской области. В результате атаки противник потерял до взвода личного состава. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Ранее Life.ru писал, что российские войска успешно отразили самую масштабную за последний год попытку контрнаступления ВСУ на Купянском направлении. Противник трижды пытался вернуть Купянск в Харьковской области. В атаках участвовали свежие подразделения и иностранные наёмники, но все попытки захвата города провалились.