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Опубликовано 1 января, 05:14

«Герани» уничтожили взвод учебного центра БПЛА ВСУ под Черниговом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Российские вооружённые силы нанесли удар по учебному центру подготовки операторов БПЛА ВСУ в Черниговской области. В результате атаки противник потерял до взвода личного состава. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Черниговской области ударами БПЛА «Герань-2» уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных в районе н. п. Прогресс», приводит комментарий источника ТАСС.

По информации силовиков, удар полностью уничтожил казармы, где размещались украинские военнослужащие.

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Ранее Life.ru писал, что российские войска успешно отразили самую масштабную за последний год попытку контрнаступления ВСУ на Купянском направлении. Противник трижды пытался вернуть Купянск в Харьковской области. В атаках участвовали свежие подразделения и иностранные наёмники, но все попытки захвата города провалились.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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