Намибия хочет поставлять в Россию лучшее пиво в мире и сушёную говядину

Намибия изучает возможность экспорта в Россию пива и говядины. Об этом сообщила посол страны в РФ Моника Ндилиавике Нашанди, пишет РИА «Новости».

«Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво», — сказала дипломат.

По её словам, кроме пива Намибия также могла бы поставлять на российский рынок мясо и продукты из говядины, в том числе билтонг — сушёное мясо при высокой температуре. Нашанди отметила, что эти товары имеют высокие вкусовые качества и могут заинтересовать российских потребителей.

Ранее сообщалось, что российский экспорт игристых вин в Китай по итогам 11 месяцев 2025 года достиг рекордного уровня в 600 тонн, что в шесть раз превышает предыдущий максимум, установленный в 2012 году. Общий экспорт российских игристых вин вырос на 30% в объёме и на 41% в стоимости, превысив 3,3 миллиона долларов. Основными покупателями стали Казахстан, Китай, Белоруссия, Киргизия и Абхазия, а также возобновлены поставки в Монголию.