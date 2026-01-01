Глава разведки Украины Буданов* заявил, что основатель РДК** Денис Капустин* жив
Боевик Денис Капустин*. Обложка © Wikipedia
Денис Капустин*, являющийся командиром Русского добровольческого корпуса**, жив, а информация о его гибели была специальной дезинформацией. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в телеграм-канале ведомства.
Конференция с участием главы ГУР Кирилла Буданова* и Дениса Капустина*. Видео © Telegram / Головне управління розвідки МО України
Согласно заявлению ГУР, на Капустина было подготовлено покушение, на которое было выделено полмиллиона американских долларов. В результате спецоперации, которую украинские разведчики проводили свыше месяца, ему удалось сохранить жизнь. В опубликованном фрагменте интервью Буданов* появился вместе с Капустиным*, чтобы развеять слухи.
РДК** сообщил о гибели основателя Дениса Капустина на Запорожском направлении 27 декабря. Тогда писали, что его гибель наступила в результате атаки беспилотника.
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* Включён в перечень экстремистов и террористов
** Террористическая организация, запрещённая на территории России.