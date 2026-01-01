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Опубликовано 1 января, 14:44

Глава разведки Украины Буданов* заявил, что основатель РДК** Денис Капустин* жив

Боевик Денис Капустин*. Обложка © Wikipedia

Боевик Денис Капустин*. Обложка © Wikipedia

Денис Капустин*, являющийся командиром Русского добровольческого корпуса**, жив, а информация о его гибели была специальной дезинформацией. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в телеграм-канале ведомства.

Конференция с участием главы ГУР Кирилла Буданова* и Дениса Капустина*. Видео © Telegram / Головне управління розвідки МО України

Конференция с участием главы ГУР Кирилла Буданова* и Дениса Капустина*. Видео © Telegram / Головне управління розвідки МО України

Согласно заявлению ГУР, на Капустина было подготовлено покушение, на которое было выделено полмиллиона американских долларов. В результате спецоперации, которую украинские разведчики проводили свыше месяца, ему удалось сохранить жизнь. В опубликованном фрагменте интервью Буданов* появился вместе с Капустиным*, чтобы развеять слухи.

Предатель сгинул в окопной грязи: дрон ВС РФ исполнил приговор главарю РДК Капустину
Предатель сгинул в окопной грязи: дрон ВС РФ исполнил приговор главарю РДК Капустину

РДК** сообщил о гибели основателя Дениса Капустина на Запорожском направлении 27 декабря. Тогда писали, что его гибель наступила в результате атаки беспилотника.

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* Включён в перечень экстремистов и террористов

** Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Вероника Бакумченко
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