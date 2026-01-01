Держимся вместе на пути к победе: Наши парни в зоне СВО поздравили россиян с Новым годом
Военные с Купянского направления поздравили россиян с Новым годом
Российские военные из 352-го мотострелкового полка, выполняющие боевые задачи на Купянском направлении СВО, записали видеообращение, в котором поздравили россиян с Новым годом. Соответствующие кадры публикует SHOT.
Бойцы РФ с Купянского направления поздравили россиян с Новым годом. Видео © SHOT
Военные пожелали, чтобы 2026 год стал незабываемым, а также принёс победу как на фронте, так и в тылу.
«Хочу вам всем пожелать в том году тепла, любви, терпения и сил. Потому что все устали, мы все это понимаем. И вы устали, и мы устали. Но надо завершить начатое, довести дело до конца. Тем и славится, что наш народ, что мы всегда доводим начатое до конца», — заявил один из военнослужащих.
Ранее Life.ru писал, российские военнослужащие в зоне проведения СВО записали согражданам видеопоздравление с Новым годом. Бойцы из Донецка записали слова признательности во время получения подарков от волонтёров Народного фронта из Свердловской области. Также россиян поздравили бойцы с Запорожского направления. В видео можно увидеть их пушистый талисман — упитанного рыжего кота.
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Обложка © SHOT