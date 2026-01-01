Держимся вместе на пути к победе: Наши парни в зоне СВО поздравили россиян с Новым годом

Военные пожелали, чтобы 2026 год стал незабываемым, а также принёс победу как на фронте, так и в тылу.

«Хочу вам всем пожелать в том году тепла, любви, терпения и сил. Потому что все устали, мы все это понимаем. И вы устали, и мы устали. Но надо завершить начатое, довести дело до конца. Тем и славится, что наш народ, что мы всегда доводим начатое до конца», — заявил один из военнослужащих.