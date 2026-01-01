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Опубликовано 1 января, 18:27

Среди пострадавших при смертоносном ударе ВСУ по отелю в Хорлах – беременная женщина

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Среди десяти пострадавших при ударе беспилотников по кафе и гостинице в посёлке Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь, которых эвакуировали в больницы Крыма, — пять детей и беременная женщина. Об этом сообщил министр здравоохранения республики.

По его словам, работа по спасению началась около двух часов ночи, к ситуации оперативно подключились по просьбе соседних регионов. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние девяти пациентов оценивается как стабильное. Один человек находится в тяжёлом состоянии и остаётся под постоянным наблюдением врачей.

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Напомним, что в результате удара украинских беспилотников по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Один из дронов нёс зажигательную смесь, перед атакой в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные ликвидировали возникшее возгорание только под утро. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ.

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Андрей Бражников
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