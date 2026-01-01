Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что те, кто выступает против мирного урегулирования на Украине, пытаются убедить США наказать президента России Владимира Путина за якобы отказ от переговоров. По его мнению, это проявление откровенного цинизма.

«В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм», — написал он в соцсети X.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас выразила обеспокоенность по поводу международной дискуссии, развернувшейся после сообщений об атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. В своём заявлении она попыталась донести мысль, что Москва якобы сознательно использует подобные сообщения, чтобы отвлечь внимание от других вопросов и сместить фокус внимания.