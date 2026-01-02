«У вас нет совести!» Захарову привели в ярость сомнения в гибели людей при атаке ВСУ по Хорлам
Захарову привели в ярость сомнения «бессовестных» в гибели людей при атаке ВСУ по Хорлам
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на публикации, в которых ставится под сомнение гибель людей в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Она заявила, что подобные сомнения говорят не о нехватке информации, а об отсутствии совести у их авторов.
«Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы «совести у вас нет, что ли», но не буду — знаю, что нет. Ну и тактику «стратегического молчания», когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял», — написала дипломат.
Всего при атаке ВСУ на гостиницу и кафе в Хорлах в новогоднюю ночь погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Один из БПЛА нёс зажигательную смесь. Пожар там ликвидировали только под утро. СКР завёл уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Сальдо доложил Путину о ситуации.
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