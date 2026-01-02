Россия потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в кратчайшие сроки публично осудить атаку ВСУ по Хорлам в Херсонской области. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, подчеркнув, что отсутствие реакции будет расценено как соучастие в преступлении.

Он заявил, что замалчивание трагедии фактически означает пособничество, и призвал верховного комиссара Фолькера Тюрка и профильные структуры ООН дать официальную оценку кровавой атаке. Российская сторона также выразила соболезнования родным и близким погибших.

По словам дипломата, удар был нанесён по мирным жителям и носил целенаправленный характер. Россия настаивает, что подобные действия не должны оставаться без международной реакции.

«Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию», — заявил Гатилов.