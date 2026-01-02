«Путин тащит за ухо»: В ЕС отметили шаги напуганного до жути Зеленского к капитуляции

Постоянные попытки Владимира Зеленского вносить в мирные инициативы неприемлемые условия связаны с его страхом перед капитуляцией и нежеланием идти на выборы. Такое мнение выразил профессор социологии университета Luiss в Риме Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.

«Зеленский делает шаг за шагом на пути к безоговорочной капитуляции, и это, понятное дело, жутко пугает его. Ведь ему придётся предстать перед избирателями, что ему не нужно, поэтому он и затягивает мирный процесс всеми средствами, которые ему доступны», — пояснил он.

Эксперт отметил, что Зеленский сознательно выдвигает заведомо нереалистичные требования. Это позволяет ему тянуть время как в переговорах, так и в вопросе проведения выборов.

«Зеленский всегда говорит, что он якобы против этого, затем [президент России Владимир] Путин схватил его за ухо и буквально потащил к избирателям», — иронизировал Орсини.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа гарантии безопасности для Украины на пятьдесят лет. По его мнению, такой шаг стал бы историческим решением для американского лидера.