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Опубликовано 2 января, 02:41

Русских асов на Су-34 сняли во время сброса авиабомб на логово ВСУ с бронетехникой

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Лётчики сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 атаковали скопление личного состава и бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Видео © Минобороны РФ

Удар нанесли авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по заранее заданным координатам. Разведка подтвердила уничтожение цели. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

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Ранее Life.ru писал, что в декабре экипаж другого Су-34 поразил пункт управления и личный состав беспилотных подразделений ВСУ. Операцию вели под контролем группировки «Восток». Бомбардировщик применил те же авиабомбы с модулем планирования и коррекции.

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Лия Мурадьян
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