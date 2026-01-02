Новогоднее обращение Владимира Зеленского прозвучало в жёстком и агрессивном ключе и не содержало реальных шагов к мирному диалогу с Россией. Такое мнение высказал корреспондент немецкой газеты Die Welt, работающий в Киеве.

По его оценке, украинский лидер на словах говорит о стремлении к миру, но фактически настаивает на продолжении боевых действий. Это создаёт впечатление, что Киев не собирается останавливаться и намерен и дальше использовать любую поддержку со стороны европейских партнёров.

Журналист также отметил, что, хотя об украинских наступательных действиях сообщается реже, чем о российских, они остаются активными и представляют серьёзный фактор на поле боя. В своей речи Зеленский, по его словам, вновь выдвигал неподтверждённые обвинения.

Новогодние обращения традиционно рассматриваются как сигнал о политических намерениях на следующий год. В данном случае, отмечает Die Welt, риторика Киева скорее указывает на продолжение конфронтации, чем на поиск компромиссов.

Как уже писал Life.ru, в послании Зеленский констатировал, что ещё один трудный год был пройден. Он призвал идти вперёд, опираясь на память, родное слово и веру, сохраняя человечность вопреки всему.

