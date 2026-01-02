NYT усомнилась в готовности Трампа соблюдать гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп не намерен предоставлять Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том формате, на котором настаивает Киев. Об этом пишет газета New York Times, анализируя позиции американского лидера и риски подобных обязательств.

Автор материала отмечает, что желание украинского политика получить чёткие гарантии понятно, однако в реальности оно может обернуться разочарованием и даже дополнительными угрозами. Издание подчёркивает, что даже в случае формальных обещаний Трамп способен гибко интерпретировать их, уходя от реального исполнения.

«Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным», — говорится в публикации.

В NYT также указывают, что сомнения в надёжности подобных гарантий связаны с отсутствием у Трампа готовности к прямому противостоянию с Россией. Это, по мнению газеты, делает любые обещания Вашингтона для Киева крайне неопределёнными.