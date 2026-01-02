14 пострадавших остаются в больницах после кровавого удара ВСУ по Хорлам

После атаки по Херсонской области на стационарном лечении остаются 14 человек, среди них пятеро детей. Состояние одного ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое — за его жизнь сейчас идёт борьба, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ещё четверо пострадавших, включая одного ребёнка, находятся в тяжёлом состоянии. Остальные пациенты — в состоянии средней степени тяжести и получают необходимую помощь.

Лечение пострадавших ведётся в больницах Крыма и Херсонской области. К работе подключены специалисты федеральных медицинских центров — консультации проводятся в формате телемедицины. Координацией помощи занимается Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Медики продолжают делать всё возможное для стабилизации состояния пациентов.