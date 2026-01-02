Депутат Госдумы поддержал запрет на продажу алкоголя в некоторых регионах России

Введение ограничений на продажу алкоголя в новогодние праздники в ряде регионов России является оправданной мерой. Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев в интервью ТАСС.

По его словам, если человек ничем не занят, то он неизменно начинает делать что-то плохое, и региональные власти должны сами найти способ, чтобы алкоголь приносил только радость, а не несчастья.

Гусев напомнил, что полный запрет на розничную продажу спиртного в праздники действует в Туве и некоторых районах Иркутской области, где алкоголь можно приобрести только в ресторанах. Ограничения также введены в Кировской и Вологодской областях. Власти объясняют эти меры необходимостью обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Утро после праздничного вечера часто становится тяжёлым испытанием, однако негативные последствия можно значительно смягчить, если ответственно подходить к употреблению алкоголя. Самое важное — соблюдать меру, придерживаясь рекомендуемых норм потребления. Более подробно об этих нормах и о том, как сохранить хорошее самочувствие, читайте в материале Life.ru.