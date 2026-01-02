«20 кг тротила»: Сальдо раскрыл подробности теракта ВСУ в Хорлах

В новогоднюю ночь украинские беспилотники трижды атаковали кафе и отель в Хорлах, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, второй дрон нёс боезаряд весом около 20 кг в тротиловом эквиваленте.

«Первый беспилотник прилетел за 10 минут до 00:00 по московскому времени, то есть до начала Нового года. Он упал неподалёку, и разорвавшиеся осколки не сильно повредили кафе. Люди даже не сразу отреагировали», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв Live».