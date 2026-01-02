«20 кг тротила»: Сальдо раскрыл подробности теракта ВСУ в Хорлах
Сальдо: ВСУ били по Хорлам тремя БПЛА, один из них переносил 20 кг тротила
Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
В новогоднюю ночь украинские беспилотники трижды атаковали кафе и отель в Хорлах, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, второй дрон нёс боезаряд весом около 20 кг в тротиловом эквиваленте.
«Первый беспилотник прилетел за 10 минут до 00:00 по московскому времени, то есть до начала Нового года. Он упал неподалёку, и разорвавшиеся осколки не сильно повредили кафе. Люди даже не сразу отреагировали», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв Live».
В момент, когда президент России Владимир Путин произносил поздравительную речь, был сбит второй беспилотник. Этот дрон нёс осколочный боезаряд, мощность которого оценивается примерно в 20 килограммов тротила. После того, как люди начали покидать заведение, был нанесён третий удар, добавил Сальдо.
Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. По последним данным, в результате погибли 27 мирных жителя, ещё 31 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших — пятеро детей. Представители местного антифашистского сопротивления сообщили, что при нанесении удара использовались разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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