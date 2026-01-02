Военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале заявил, что украинские власти могут планировать теракт на территории России в период православного Рождества. Такую версию он выдвинул, комментируя заявление Службы внешней разведки Украины.

Коц обратил внимание на сообщение СВРУ, в котором утверждается, что Россия якобы готовит «массовую провокацию с человеческими жертвами» на своей территории, чтобы обвинить в ней Киев и сорвать мирные переговоры. По словам журналиста, украинская сторона, по аналогии с прошлыми обвинениями об обстрелах Донецка, заранее создаёт алиби, чтобы в случае реальной атаки на российский храм во время праздничной службы заявить о своей непричастности. Журналист выразил уверенность, что нынешнее руководство Украины способно на такой шаг, отметив, что у экс-комика Владимира Зеленского «давно нет ничего святого».

«В том, что Киев способен ударить по православному храму во время рождественской службы, нет никаких сомнений. У Зеленского уже давно нет ничего святого», — написал Коц.

Военкор также подчеркнул, что Европа продолжает замалчивать происходящее в Херсонской области. Он назвал такое поведение западных СМИ «привычным» и «демонстрацией политики двойных стандартов». По его словам, малейший повод для обвинения России в чём-то подобном немедленно стал бы предметом активного освещения в мировых изданиях.