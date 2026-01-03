За последние сутки российская система противовоздушной обороны продемонстрировала высокую результативность. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, средствами ПВО были перехвачены и уничтожены значительные воздушные цели противника.

Ранее в Ростовской области силами ПВО были успешно нейтрализованы беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины. Прилёты были зафиксированы в Сальском, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. В населённом пункте Семено-Камышенская Чертовского района были отмечены незначительные повреждения: выбиты стекла в ряде частных домов и повреждены электропровода на одной из опор. Энергоснабжение в пострадавшем районе было оперативно восстановлено.