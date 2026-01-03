ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 января, 09:54

Силы ПВО России сбили 124 беспилотника самолётного типа ВСУ за сутки

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

За последние сутки российская система противовоздушной обороны продемонстрировала высокую результативность. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, средствами ПВО были перехвачены и уничтожены значительные воздушные цели противника.

Согласно официальной сводке, силами ПВО сбиты 15 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 124 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

За ночь ПВО уничтожила 22 украинских дрона над регионами РФ и Азовским морем
За ночь ПВО уничтожила 22 украинских дрона над регионами РФ и Азовским морем

Ранее в Ростовской области силами ПВО были успешно нейтрализованы беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины. Прилёты были зафиксированы в Сальском, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. В населённом пункте Семено-Камышенская Чертовского района были отмечены незначительные повреждения: выбиты стекла в ряде частных домов и повреждены электропровода на одной из опор. Энергоснабжение в пострадавшем районе было оперативно восстановлено.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar