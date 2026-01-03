Зюганов назвал удары США по Венесуэле актом варварской вооружённой агрессии

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением в связи с ударами США по территории Венесуэлы, назвав действия американского лидера Дональда Трампа актом «варварской вооружённой агрессии» против члена ООН. Партия заявила о полной поддержке «героического» народа Венесуэлы. Заявление оказалось в распоряжение Life.ru.

«Поиграв в миротворца в нескольких конфликтах, которые были урегулированы и без его участия, господин Трамп захотел теперь проявить себя в качестве «крутого парня». Ведь не зря же он переименовал Министерство обороны США в Министерство Войны. Этому предшествовало длительное нагнетание напряжённости вокруг Венесуэлы под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков. Причём велась эта кампания с грубейшими нарушениями морского права», — говорится в заявлении.

Зюганов подчеркнул, что истинная цель давления — свержение правительства Венесуэлы во главе с президентом Николаса Мадуро. По его словам, нынешний президент США продолжает политику администрации Джо Бадйена, которая ранее пыталась добиться того же результатами политического и экономического давления. По мнению председателя КПРФ, агрессия связана и с попыткой возрождения Доктрины Монро, направленной теперь не только против европейских стран, но и против Китая, который является одним из крупнейших потребителей венесуэльской нефти.

«В любом случае, какими бы ни были мотивы Трампа, его действия нельзя оценить иначе как проявление империализма в его самой отвратительной, циничной форме. Решительно осуждая варварскую вооружённую агрессию США против Венесуэлы, КПРФ заявляет о полной поддержке героического народа этой страны», — отмечается в документе.

Председатель КПРФ отметил, что попытка подавить население Венесуэлы с помощью военной силы окончится провалом, поскольку регион давно изменился, и «дипломатия канонерок» больше не действует. По его словам, «господину Трампу предстоит в этом скоро убедиться».