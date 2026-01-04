Двое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки на территории Белгородской области вновь были зафиксированы многочисленные обстрелы и атаки беспилотников. Силам ПВО и средствам радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить или подавить несколько десятков воздушных целей, однако часть атак привела к повреждениям инфраструктуры и ранениям среди мирных жителей. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Наиболее интенсивные обстрелы и удары пришлись на Грайворонский городской округ. По городу Грайворону, посёлку Горьковский и нескольким сёлам было выпущено 10 снарядов, а также совершены атаки 10 дронами. В результате повреждены социальный объект, линия электропередачи, частный дом и автомобили.

Крупный инцидент произошёл утром и в Губкине. Беспилотник самолётного типа повредил семь многоквартирных домов, четыре коммерческих объекта и автомобиль. Была полностью уничтожена торговая точка. Пострадала мирная жительница, которой потребовалась медицинская помощь.

Трагический случай зарегистрирован в Шебекинском округе. В результате прицельной атаки FPV-дрона по автобусу в селе Белянка получил тяжёлые ранения водитель. Мужчина был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое. Транспортное средство уничтожено.

«Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Транспортное средство уничтожено огнём», — написал Гладков.

Повреждения частных домов и автомобилей также отмечены в Белгороде, Волоконовском (село Волчья Александровка) и Борисовском (посёлок Борисовка) округах. В ряде районов, включая Валуйский, Краснояружский и Чернянский округа, атаки не причинили существенного ущерба или были полностью пресечены системами ПВО.

В настоящее время аварийно-восстановительные службы приступили к ликвидации последствий. В населённых пунктах, где велись активные боевые действия, работы по расчистке и восстановлению начнутся после согласования с Министерством обороны РФ.

Ранее сообщалось, что утром средствами противовоздушной обороны была отражена массовая воздушная атака. В ходе неё за два часа — с 7:00 до 9:00 по московскому времени — были перехвачены и сбиты 42 украинских беспилотника самолётного типа. Наибольшее количество целей было уничтожено в небе над Рязанской (12 БПЛА) и Белгородской (11 БПЛА) областями.