2026 год рискует стать самым сложным для Владимира Зеленского с начала конфликта. Такой прогноз дал в своей колонке для The Guardian Шон Уокер.

Автор пишет, что украинцы снова зимуют со светом по графику, и стране сейчас нужна передышка. В статье говорится, что «Украина ощущает истощение». Проблемы накапливаются на всех фронтах.

Уокер обращает внимание на политическое давление на Зеленского. Его полномочия официально истекли весной 2024 года, выборы не проводились, и теперь он работает седьмой год при пятилетнем сроке.

Вопрос легитимности украинского руководства не раз поднимался Владимиром Путиным. Российский президент заявлял, что это создаёт опасную юридическую коллизию, которая может обесценить любые будущие договорённости. Сам Зеленский публично говорит, что эта тема его не беспокоит.