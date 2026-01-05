Уничтожение блиндажа ВСУ под Купянском попало на видео
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Российские операторы беспилотников ликвидировали блиндаж с военнослужащими ВСУ недалеко от Купянска Харьковской области, сообщает SHOT. Уточняется, что дрон обнаружил пытавшегося скрыться украинского военного, которого уничтожили на месте, неподалёку от него был найден и разгромлен укреплённый бункер противника.
Дроны ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
Ранее расчёт подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожил два украинских беспилотника в Херсонской области. Оператор российского FPV-дрона «Бумеранг-10» во время полёта над правобережьем Днепра обнаружил две воздушные цели: высотный дрон-бомбардировщик самолётного типа Jupiter-H1 и тяжёлый гексакоптер «Баба-Яга». Командир расчёта принял решение атаковать их таранными ударами.
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