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Опубликовано 5 января, 09:42

Уничтожение блиндажа ВСУ под Купянском попало на видео

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Российские операторы беспилотников ликвидировали блиндаж с военнослужащими ВСУ недалеко от Купянска Харьковской области, сообщает SHOT. Уточняется, что дрон обнаружил пытавшегося скрыться украинского военного, которого уничтожили на месте, неподалёку от него был найден и разгромлен укреплённый бункер противника.

Дроны ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Ранее расчёт подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожил два украинских беспилотника в Херсонской области. Оператор российского FPV-дрона «Бумеранг-10» во время полёта над правобережьем Днепра обнаружил две воздушные цели: высотный дрон-бомбардировщик самолётного типа Jupiter-H1 и тяжёлый гексакоптер «Баба-Яга». Командир расчёта принял решение атаковать их таранными ударами.

Под Сумами убит участвовавший во вторжении в Курскую область командир роты ВСУ
Под Сумами убит участвовавший во вторжении в Курскую область командир роты ВСУ

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