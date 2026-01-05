В Харькове прогремело пять взрывов, есть значительные повреждения энергетики
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack
В Харькове прогремело пять взрывов на объектах энергетики. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, есть очень значительные повреждения.
Ранее сегодня взрывы также прогремели в Днепропетровске, Чернигове, Николаеве, Полтаве, Киевской области и на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области.
Как сообщает Министерство энергетики Украины, город Славутич в Киевской области полностью лишился электроснабжения, начались аварийные отключения в Харьковской и Черниговской областях.
По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары нанесли урон предприятию по сборке реактивных дронов под Черниговом, складам артиллерийской техники, а также ангарам, где хранились пикапы для мобильных групп противовоздушной обороны.
Ранее стало известно о массированных ударах Вооружённых сил России по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Для атаки применялись барражирующие боеприпасы «Герань-3» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Первые сообщения о начале обстрелов появились около половины второго ночи.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.