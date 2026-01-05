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Опубликовано 5 января, 13:20

Орбан призвал не сравнивать СВО на Украине и операцию США в Венесуэле

Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / Marton Monus

Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / Marton Monus

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает неправомерным прямое сравнение СВО России на Украине и операции США в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро. Об этом он заявил, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов.

«Это разные вещи. Считаю, что сравнивать их неправильно», — сказал Орбан.

Ранее Виктор Орбан предупредил о возможном росте цен на нефть из-за обострения ситуации в Венесуэле. По его словам, политическая нестабильность в стране способна негативно повлиять на энергетические рынки.

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Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

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Борис Эльфанд
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