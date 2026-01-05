Орбан призвал не сравнивать СВО на Украине и операцию США в Венесуэле
Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / Marton Monus
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает неправомерным прямое сравнение СВО России на Украине и операции США в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро. Об этом он заявил, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов.
«Это разные вещи. Считаю, что сравнивать их неправильно», — сказал Орбан.
Ранее Виктор Орбан предупредил о возможном росте цен на нефть из-за обострения ситуации в Венесуэле. По его словам, политическая нестабильность в стране способна негативно повлиять на энергетические рынки.
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