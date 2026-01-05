Военные эксперты оценили оснащение «Гераней» переносными ЗРК

Установка переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на беспилотники «Герань» станет логичным шагом в развитии данного типа вооружений. Об этом сообщает проект «Военная хроника», комментируя появившиеся слухи.

Беспилотник «Герань» с ПЗРК. Видео © «Военная хроника»

«Пока подтвердить эти сообщения не получается, но если это так, то это ещё один логичный шаг по развитию одного из самых эффективных средств поражения за всю СВО. Если эта схема действительно отрабатывается, то её смысл достаточно прагматичен», — говорится в сообщении.

Как пишет телеграм-канал, речь идёт не о массовом оснащении ПЗРК, а о точечном — для решения специальных задач. Такие дроны могут сопровождать ударные волны или действовать в районах с сильной противовоздушной обороной. Эта мера рассматривается как логичное развитие одного из самых эффективных видов вооружений.

Также эксперты отмечают возросшую активность украинских вертолётов и специализированных дронов, охотящихся на российские беспилотники. Наличие ракет должно значительно повысить риски для подобных средств перехвата. Это может заставить противника изменить тактику противодействия.

В случае успеха эксперимента последствия будут иметь прежде всего экономический характер, пишут авторы канала. Противнику придётся рисковать более дорогостоящими средствами перехвата или кардинально менять систему противовоздушной обороны. В любом из этих сценариев стоимость борьбы с дронами существенно возрастёт.

Ранее сообщалось, что на обломках сбитого российского беспилотника «Герань-3» был обнаружен доселе неизвестный модуль. На опубликованных фотографиях виден дрон с порядковым номером Ю-009. В его носовой части зафиксирована конструкция в виде отдельного корпуса. Её предназначение пока официально не подтверждено. Среди возможных вариантов называют аппаратуру для работы с системами типа Starlink.