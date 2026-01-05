ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 января, 19:26

Ушедший с поста главы СБУ Малюк* анонсировал новые удары по России

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

После ухода с поста главы СБУ Василий Малюк* выступил с угрозами новых масштабных атак на Россию. Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины не остановится и продолжит наносить удары по противнику «на земле, в небе и на воде».

«СБУ продолжит выполнение возложенных на неё задач. Мы и дальше будем бить на земле, в небе и на воде. Проникать в его (противника) глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ждёт», — приводит слова Малюка* Telegram-канал СБУ.

В Госдуме назвали назначение нового главы СБУ сигналом движения Киева к терроризму
В Госдуме назвали назначение нового главы СБУ сигналом движения Киева к терроризму

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отправил в отставку главу СБУ Василия Малюка*, его заменит Евгений Хмара, руководивший центром специальных операций «А». Сам Малюк* заявил, что остаётся в системе СБУ для реализации «спецопераций мирового уровня» против России.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar