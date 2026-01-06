Зеленский назвал организатора ударов по России
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Бригадный генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Денис Килимник был одним из ключевых организаторов ударов по территории России. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.
В своих соцсетях экс-комик опубликовал совместную фотографию, представив Килимника как первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ, «одного из тех, кто организует наиболее весомые удары».
Это заявление прозвучало на фоне регулярных атак ВСУ на российские регионы. В частности, в ночь на 1 января беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Херсонской области, где отмечали Новый год. По данным местных властей, погибли 29 человек. Следственный комитет квалифицировал инцидент как теракт.
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