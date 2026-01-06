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Опубликовано 6 января, 00:19

Зеленский назвал организатора ударов по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Бригадный генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Денис Килимник был одним из ключевых организаторов ударов по территории России. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

В своих соцсетях экс-комик опубликовал совместную фотографию, представив Килимника как первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ, «одного из тех, кто организует наиболее весомые удары».

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Это заявление прозвучало на фоне регулярных атак ВСУ на российские регионы. В частности, в ночь на 1 января беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Херсонской области, где отмечали Новый год. По данным местных властей, погибли 29 человек. Следственный комитет квалифицировал инцидент как теракт.

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Артём Гапоненко
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