Бригадный генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Денис Килимник был одним из ключевых организаторов ударов по территории России. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

В своих соцсетях экс-комик опубликовал совместную фотографию, представив Килимника как первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ, «одного из тех, кто организует наиболее весомые удары».