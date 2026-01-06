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Регион
Опубликовано 6 января, 07:31

ВС РФ уничтожили до четырёх боевых групп украинских десантников в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

До четырёх боевых групп потеряли ВСУ под Садками Сумской области. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах. Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады пыталось укрепить оборону инженерными подразделениями.

«Комплексным огневым поражением уничтожено до четырёх боевых групп» — сказал собеседник агентства.

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Ранее командование ВСУ расформировало один из батальонов Иностранного легиона ВСУ, воевавший в Харьковской области. Решение принято на фоне больших потерь среди наёмников.

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Матвей Константинов
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