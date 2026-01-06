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Опубликовано 6 января, 07:59

На Западе призвали США и Украину принять условия России

RS: Мир на условиях России станет оптимальным решением для Украины и США

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Принятие условий России является оптимальным решением для США и Украины с целью прекращения конфликта. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Это ни в коем случае не «награда» за действия России, а просто цена за прекращение войны на наилучших условиях для Киева и Запада», — говорится в публикации.

Альтернативой служит лишь затяжной конфликт на истощение, который Украина постепенно проигрывает, что в итоге хуже для всех сторон.

Трамп признал, что завершение конфликта на Украине стало не самой лёгкой задачей
Трамп признал, что завершение конфликта на Украине стало не самой лёгкой задачей

Тем временем, главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что появился новый шанс для завершения конфликта на Украине. По его словам, в ходе встречи с «коалицией желающих» была выработана дальнейшая программа. Уже 5 января состоится заседание начальников генштабов, а на следующий день в Париже — саммит на высшем уровне. Американский президент Дональд Трамп на фоне операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро сделал новое заявление о конфликте вокруг Украины. Республиканец охарактеризовал текущее противостояние Москвы и Киева всего одним словом. Хозяин Белого дома заявил, что считает конфликт вокруг Украины примитивным.

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Наталья Афонина
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