Принятие условий России является оптимальным решением для США и Украины с целью прекращения конфликта. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Это ни в коем случае не «награда» за действия России, а просто цена за прекращение войны на наилучших условиях для Киева и Запада», — говорится в публикации.

Альтернативой служит лишь затяжной конфликт на истощение, который Украина постепенно проигрывает, что в итоге хуже для всех сторон.

Тем временем, главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что появился новый шанс для завершения конфликта на Украине. По его словам, в ходе встречи с «коалицией желающих» была выработана дальнейшая программа. Уже 5 января состоится заседание начальников генштабов, а на следующий день в Париже — саммит на высшем уровне. Американский президент Дональд Трамп на фоне операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро сделал новое заявление о конфликте вокруг Украины. Республиканец охарактеризовал текущее противостояние Москвы и Киева всего одним словом. Хозяин Белого дома заявил, что считает конфликт вокруг Украины примитивным.