Оксана Самойлова снялась в провокационном купальнике с вырезами в Дубае

Блогерша Оксана Самойлова поделилась в соцсетях откровенным видео в роскошном купальнике. Кадры своего образа бизнесвумен и многодетная мама показала в социальных сетях.

Блогерша Оксана Самойлова снялась в купальнике с вырезами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Самойлова появилась в кадре в сером слитном купальнике с декольте и боковыми вырезами, дополнив образ массивными серьгами-каффами. Оксана уложила волосы в лаконичный пучок, а её макияж включал графичные стрелки и яркую розовую помаду. Видео было снято на пляже.

Ранее актриса Нино Нинидзе, известная по фильму «Любовники», поделилась сочными кадрами с январского отдыха. 34-летняя звезда опубликовала в соцсетях серию фотографий, сделанных на побережье. На снимках Нинидзе запечатлена на фоне моря в ярком алом купальнике, который выгодно подчеркнул её формы. Актриса выбрала минималистичный аксессуар — тонкий браслет на лодыжке, и естественную, слегка растрёпанную причёску.