Участники президентской программы «Время героев» рассказали, ради чего стоит сходить на «Морозко»

В Национальном центре «Россия» прошёл показ мультижанрового спектакля «Морозко», основанного на ценностях семьи и добра. Постановка объединила традиции и современные подходы в искусстве. Посмотреть на результат масштабного проекта пришли участники президентской программы «Время героев» и ветераны СВО, которые в беседе с Life.ru рассказали о впечатлениях, важных посылах сказок и о том, почему их необходимо показывать подрастающему поколению.

Посетили мероприятие большое количество семей с детьми. Одним из гостей стал участник президентской программы «Время героев», Герой России, подполковник Максим Шоломов, который также привёл своего сына. По его словам, история транслирует традиционные ценности и добро, которое необходимо сохранять и передавать.

«Мы все патриоты, а патриотизм это в том числе и сохранять, и приумножать, и защищать то, что нам передали наши предки. И новая постановка этой сказки это именно сохранение наших традиционных ценностей. И балет, и опера, и фольклор. И сегодня в новогодние праздники перед Рождеством, когда наша страна отдыхает, есть возможность больше побыть с семьёй. И нужно использовать такие возможности», — ответил он.

Гости мультижанрового спектакля «Морозко» рассказали, чему учит эта сказка. Видео © Life.ru

Похожей позиции придерживается и ветеран СВО, награждённый медалью за отвагу, участник президентской программы «Время героев» Павел Ульянов. Для него Новый год, январские праздники и Рождество — единение с семьёй, а также со всей страной. Более того, посещение подобных спектаклей и культурных программ позволяет почувствовать общность и сплочённость с народом России.

«Есть возможность посмотреть на нас всех. Надежды появляются на этих мероприятиях. [Посмотреть] На наше единение, на наше будущее, на нашу общность. Поэтому для меня эти мероприятия нужные, важные, полезные», — подытожил Ульянов.

Гости мультижанрового спектакля «Морозко» рассказали, чему учит эта сказка. Видео © Life.ru

Участник президентской программы «Время героев», дважды кавалер ордена Мужества, капитан Павел Якушев считает одной из самых важных целей — говорить детям и учить их традициям, семейным и этическим нормам. А иначе так забывается и теряется история рода. Он прививает это своему наследнику так, как его воспитывали бабушка и дедушка в деревне. Поэтому Якушев уверен, что при необходимости сын будет защищать свою страну.

«Мои деды воевали, отец воевал, я воевал. Думаю, что, если потребуется в будущем, чтобы мой сын пошёл защищать Родину — он это сделает. Благодаря тому, что именно с детства прививались те ценности и традиции в семье, он пойдёт и защитит нашу Родину», — подчеркнул капитан.

Гости мультижанрового спектакля «Морозко» рассказали, чему учит эта сказка. Видео © Life.ru

Напомним, что над спектаклем работал уникальный творческий коллектив, в который вошли ведущие артисты Большого театра и «Кремлёвского балета». Участие также приняли солисты известных музыкальных театров, фольклорная группа «Бурановские бабушки» и главная Баба-яга страны By BABA YAGA. К проекту присоединились артисты Театра им. Евгения Вахтангова и театра «У Никитских ворот».

Ранее сообщалось, что театральная компания «Бродвей Москва» поздравила поклонников с наступающими праздниками, выпустив новогодний клип на песню из своего спектакля. Видео было создано силами профессиональной студии Cool Connections. Эта студия широко известна своими высококачественными съёмками и трансляциями спектаклей мирового уровня.